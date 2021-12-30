Üye Girişi
TEKNELERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR - Son Dakika

TEKNELERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR

30.12.2021 13:55

Kemer ilçesindeki marinada bağlı olan teknelerde tüm kontrollerinin yapıldığını söyleyen Kemer Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, Ekip olarak dünden bu yana çalışıyoruz.

Kemer ilçesindeki marinada bağlı olan teknelerde tüm kontrollerinin yapıldığını söyleyen Kemer Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, Ekip olarak dünden bu yana çalışıyoruz. Rüzgarın hızı, şu an artmaya devam ediyor. Bütün teknelerimizin güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir sonuçla karşılaşmadık. Umarım, hortum gibi bir doğal afetle karşılaşmayız. Meteoroloji'nin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda şu an için denize çıkmak uygun değil. Bu şartlarda normal bir teknenin dışarı çıkması mümkün değil. Meteorolojik uyarıya göre, teknelerin dışarı çıkmasına müsaade etmiyoruz dedi.

RÜZGARIN HIZI 124 KİLOMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, saat 13.30 itibarıyla Döşemealtı ilçesi Nebiler bölgesine 152,2, Kemer ilçesi Ovacık mevkisine 148,3, Korkuteli'ne 145,9, Kepez'e 131,8, kent merkezine 115,9 kilogram yağış düştü. Bu arada rüzgarın hızı da Kemer Limanı'nda 124,2, Antalya'da 90, Finike'de 82,8, Konyaaltı'nda 77, Kaş'ta 74.5 kilometreye ulaştı.

TEKNELERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR
TEKNELERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR
TEKNELERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR
TEKNELERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR
TEKNELERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR
TEKNELERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR

YORUMLAR
500

Meteoroloji, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKNELERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR - Son Dakika


Kılıçdaroğlu'ndan MEB çıkarması sonrası bir açıklama daha: O zincirler sizi korumayacak Kılıçdaroğlu'ndan MEB çıkarması sonrası bir açıklama daha: O zincirler sizi korumayacak         
14:35
Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul..         
14:02
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49

Son Dakika Haberleri
14:34 Kılıçdaroğlu'ndan MEB çıkarması sonrası bir açıklama daha: O zincirler sizi korumayacak
14:23 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum
14:13 Dövizdeki düşüş tüketiciye fiyat iadesinin yolunu açtı
14:02 Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
13:59 Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu
13:46 Eksi 60 dereceyi gördüler! Dünyanın en soğuk kenti, kendi rekoruna yaklaştı
13:34 Kerem Bürsin, hakkında bilmediğiniz her şey bu haberde! İşte genç kızların sevgilisinin sırları
13:28 Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum attı
13:16 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu
13:15 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 14:47:27. #1.13#
SON DAKİKA: TEKNELERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement