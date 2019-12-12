'Kırmızı kod' verilen Antalya'da korkulan olmadı, renk turuncuya döndü (3) - Son Dakika

SERİK'TE DERE TAŞTI VİLLALARI SU BASTI

Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye ve Belek mahallelerinde dün saat 18.00'de başlayan sağanak, sabaha kadar etkisini sürdürürken, bölgedeki bazı sitelerde evlerin zemin katlarını su bastı. Evlerde oturan vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sitelerin bahçelerine kurdukları su motorlarıyla tahliye çalışmalarına başladı. Su basan evlerde bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.