Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi - Son Dakika

Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi

6 saat önce

Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya'da uyarılara aldırış etmeyen Rus turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşan yaklaşık 2 metrelik dev dalgalara aldırmadan yüzüp adeta ölüme meydan okudu.

Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi, System.String[]

Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya'da uyarılara aldırış etmeyen Rus turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşan yaklaşık 2 metrelik dev dalgalara aldırmadan yüzüp adeta ölüme meydan okudu.


Meteorolojinin aşırı yağış beklentisi nedeniyle ilk kez "kırmızı" uyarıda bulunduğu Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de dev dalgalar meydana geldi. Hafif yağışa rağmen Antalyalılar ve yabancı misafirler sahilden vazgeçemedi. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya'da denize giren vatandaşlar dahi oldu. Yaklaşık 2 metre yüksekliği bulan dalgalar arasında Rus uyruklu aile çocuklarıyla deniz keyfi yaptı. Rus iki genç, dev dalgalar arasında tehlikeye aldırmadan yüzüp, eğlendi. Dalgaların üzerine kendini bırakan gençler adeta tehlikeye davetiye çıkardı. İki gence, anne ve babası da eşlik etti. Yağışın artmasıyla birlikte Rus aile sahilden ayrıldı.


Bazı turistler ise dev dalgaları cep telefonlarının kamerası ile görüntüledi.


Dalgalar arasında kısa sürede olsa yüzen Şerafettin Uysal, "Genelde her gün denize giriyoruz. Geldik, denizin müsait olduğunu görünce yüzmeye karar verdim. Dalgalar o kadar önemli değil. Dalgalardan çıkarken azda olsa tedirgin oluyorsunuz. Sürekli bu denize girenler için bu dalga normal. Deniz suyu baya sıcak, üşümüyorum" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Dalgalar, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi
Uyarılara kulak asmayan Rus turistler, Antalya'da denize girdi Tarihin son def ustası, koyun derisinden müzik aleti yaparak geçimini sağlıyor Kıskançlık krizi geçiren damat, düğünde ortalığı birbirine kattı

Son Dakika Haberleri
19:01 'Dev siber saldırıya hedef olan' İran'da 15 milyon kişinin banka bilgileri çalındı iddiası - Son Dakika
19:01 Paris'te maç öncesi Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Son Dakika
18:57 Afyonkarahisar'da otomobil yangını - Son Dakika
18:54 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
18:46 Hindistan'da çiftçiler iki başlı kobra buldu - Son Dakika
18:13 ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Son Dakika
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Son Dakika
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:03:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]