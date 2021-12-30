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Kırmızı kodla "aşırı yağış" uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Kırmızı kodla "aşırı yağış" uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor

30.12.2021 10:19
Kırmızı kodla "aşırı yağış" uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor

Meteorolojinin merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteorolojinin merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi ve bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinin, tüm birimleriyle teyakkuzda olduğu bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptıkları kentte, sağanağın öğleden sonra artarak devam edeceğini belirtti.

Yarın öğle saatlerine kadar şiddetli yağış beklediklerini anlatan Gültekin, "Antalya merkezde metrekareye 108, Döşemealtı'nda 122, Kepez'de 120, Kemer'de 79 kilogram yağış düştü. Öğle saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle şiddetli yağış Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerine kayacak. Kemer bölgesinde metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış bekliyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gültekin, Saklıkent Kayak Merkezi'nde de Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin de güney kısmında yağışların etkili olacağını ifade etti.

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor
Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor
Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor
Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırmızı kodla 'aşırı yağış' uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı kodla "aşırı yağış" uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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