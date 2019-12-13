Kırmızı kodlu yağış, Kurşunlu'yu coşturdu - Son Dakika

ANTALYA'da 'kırmızı kod' uyarısının ardından korkulan senaryolar yaşanmazken, debisi yükselen Kurşunlu Şelalesi izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anlalya için Türkye'de ilk kez renk sistemli uyarı teknolojisinde 'kırmızı kod' uyarısı yaptı. Kriz masası oluşturulan kentte bazı bölgelere metrekareye 200-250 kilogram yağış bekleniyordu. Ancak korkulan senoryalar yaşanmazken yağışın ardından en yüksek ölçüm Serik ilçesinde 150 kilogram, Aksu'da ise 130 kilogram olarak gerçekleşti.