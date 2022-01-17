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Kırmızı listede bulunan dağ keçileri Eruh'ta görüntülendi - Son Dakika

Kırmızı listede bulunan dağ keçileri Eruh'ta görüntülendi

17.01.2022 10:51

Kırmızı listede bulunan dağ keçileri Eruh'ta görüntülendiSİİRT Siirt'in Eruh ilçe kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.

Kırmızı listede bulunan dağ keçileri Eruh'ta görüntülendi

SİİRT Siirt'in Eruh ilçe kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan yaban keçileri, Siirt'te görüntülendi. Sarp kayalıklar arasında karınlarını doyuran keçiler, bölgede yaşam mücadelesi veriyor. Yaban hayatı açısından Eruh ilçe kırsalında yaban keçisi, ayı, kurt, tilki ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor. Kırmızı listede bulunan yaban keçilerinin kesinlikle avlanmaması konusunda avcı ve kaçak avcıları uyaran Siirt Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Murat Gül, yaban keçilerinin nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olduklarını ve bu konuda vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Gül, "Eruh ilçe kırsalında kırmızı listede bulunan dağ keçilerinin videosu elimize geçti. Köylüler tarafından çekilmiş bir videodur. Yıllardan beri dernek olarak mücadele ediyoruz dağ keçilerinin öldürülmemesi konusunda. Türkiye geneli yasak olduğu gibi Siirt ilimizde de yasaktır. Yıllardan beri verdiğimiz mücadele meyvesini vermeye başladı, dağ keçileri dağlarda gezmeye başladı. Ekolojik dengenin sağlanması için köylüler, jandarma, emniyet, çobanlar, avcılar derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile el ele verip dağ keçilerinin çoğalması için elimizden geleni yapmamız lazım. Böyle bir video ile karşılaştığımız için de sevindik. Dağ keçileri kırmızı listede bulunduğu gibi öldürülmesi kesinlikle yasaktır. Doğal dengenin sesi, süsüdür dağ keçileri" dedi.

Kırmızı listede bulunan dağ keçileri Eruh'ta görüntülendi
Kırmızı listede bulunan dağ keçileri Eruh'ta görüntülendi
Kırmızı listede bulunan dağ keçileri Eruh'ta görüntülendi
Kırmızı listede bulunan dağ keçileri Eruh'ta görüntülendi
Kırmızı listede bulunan dağ keçileri Eruh'ta görüntülendi
Kırmızı listede bulunan dağ keçileri Eruh'ta görüntülendi
Kırmızı listede bulunan dağ keçileri Eruh'ta görüntülendi
Kırmızı listede bulunan dağ keçileri Eruh'ta görüntülendi

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Avcılar, Siirt, Eruh, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı listede bulunan dağ keçileri Eruh'ta görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı listede bulunan dağ keçileri Eruh'ta görüntülendi - Son Dakika
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