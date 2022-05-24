Kırmızı listede yer alan "alaca sansar" görüntülendi - Son Dakika
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Kırmızı listede yer alan "alaca sansar" görüntülendi

24.05.2022 14:24

Kırmızı listede yer alan "alaca sansar" görüntülendi Nesli tükenme riski yüksek olan türleri arasındaki 'alaca sansar' bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yakalandıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenme riski yüksek...

Kırmızı listede yer alan "alaca sansar" görüntülendi

Nesli tükenme riski yüksek olan türleri arasındaki 'alaca sansar' bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yakalandı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenme riski yüksek olan türleri arasında kırmızı liste ve kategorisinde bulunan 'alaca sansar' bir çiftçi tarafından görüntülendi.

Savunmaya geçtiğinde kuyruğunun alt bölgesinden yaydığı kötü koku nedeniyle 'kokarca' olarak da bilinen alaca sansar, Elbistan'da ilk kez kameralarca kaydedildi. İlçeye bağlı Kalaycık Mahallesi'nde çiftçilik yapan bir vatandaş, traktörü ile tarlaya giderken bu ilginç hayvanı kayıt altına aldı. Buğday tarlası içinde bir süre yiyecek arayan alaca sansar, daha sonra gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği görevlileri, görüntüler üzerine harekete geçerek bölgede kapsamlı bir arazi taramasına başladı. Ekiplerin, bölgede varlığı bilinen ancak daha önce görüntülenemeyen bu hayvanla ilgili olarak gerekli envanter çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. DKMP ekipleri, biyolojik mücadelede önemli yer tutan bu hayvanın kesinlikle öldürülmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Ortalama yaşam süresi 6-8 yıl olan alaca sansarlar, iki ayağı üzerine dikilerek etrafı kolaçan etmeleri ve çığlık gibi ses çıkarmaları ile biliniyor.

Kırmızı listede yer alan alaca sansar görüntülendi
Kırmızı listede yer alan alaca sansar görüntülendi
Kırmızı listede yer alan alaca sansar görüntülendi
Kırmızı listede yer alan alaca sansar görüntülendi

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Kaynak: İHA

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, Kahramanmaraş, Elbistan, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

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