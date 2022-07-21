Kırmızı listede yer alan geyik böceği Elazığ'da görüntülendi - Son Dakika
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Kırmızı listede yer alan geyik böceği Elazığ'da görüntülendi

21.07.2022 13:53
Kırmızı listede yer alan geyik böceği Elazığ'da görüntülendi

ELAZIĞ (İHA) - yürütülen geyik böceği (Lucanus cervus) Elazığ'da görüntülendi.

ELAZIĞ (İHA) - yürütülen geyik böceği (Lucanus cervus) Elazığ'da görüntülendi.

Türkiye'de sadece Hatay'daki Amanos Dağları'nda yaşadığı bilenen, başta Japonya olmak üzere dünyada bazı ülkelerde değerli olan 6 taraklı geyik böceği, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde görüldü. Böceğin farklı olması nedeniyle eline alıp fotoğraflarını çeken ardından da doğal ortamına bırakan İdris Arkın isimli vatandaş, geyik böceği olduğunu internet üzerinden yaptığı araştırma ile öğrendi.

Fotoğraflarını çektiği böceğin yaklaşık 5-6 santimetre uzunluğunda olduğunu belirten Arkın, ilgisini çektiği için eline alarak fotoğrafını çektiğini ve daha sonra tekrar doğaya bıraktığını ifade etti.

(Erkan Bay/İHA)

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Kaynak: İHA

Amanos Dağları, Türkiye, Elazığ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı listede yer alan geyik böceği Elazığ'da görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırmızı listede yer alan geyik böceği Elazığ'da görüntülendi - Son Dakika
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