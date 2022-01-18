Kırmızı listede yer alan vaşak Tunceli'de görüntülendi - Son Dakika

Kırmızı listede yer alan vaşak Tunceli'de görüntülendi

TUNCELİ Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında bulunan vaşak Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görüntülendi.

Nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak Pülümür ilçesinde Umut Yıldız isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Köyde gezerken ormanlık alanda vaşak gördüğünü belirten Yıldız, "Muhtemelen acıkmış yiyecek bir şeyler arıyordu. Uzak bir mesafedeydi. Ancak yine de cep telefonu kameramla çekebildim" dedi.

Vaşağın nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu aktaran Yıldız, "Coğrafyamızın güzel ve ender canlılarından olan bu türün korunması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.