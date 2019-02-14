Son Dakika Haberleri: Kırmızı Listedeki Terörist İçin Hazırlanan 7 Odalı Sığınak İmha Edildi

Kırmızı Listedeki Terörist İçin Hazırlanan 7 Odalı Sığınak İmha Edildi

18 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kırmızı listedeki terörist için hazırlanan mağara ile 14 barınak ve sığınak imha edildi.

Kırmızı Listedeki Terörist İçin Hazırlanan 7 Odalı Sığınak İmha Edildi, System.String[]
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kırmızı listedeki terörist için hazırlanan mağara ile 14 barınak ve sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando birliklerince, Pervari ilçesi kırsalında 3 gün süren "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan ve örgütün sözde "Botan alan sorumlusu" olan terörist için hazırlandığı değerlendirilen 15-20 kişilik 7 odalı ve 3 girişli sığınak ile teröristlerce kullanılan 14 barınak ve sığınak tespit edildi.

Jandarma ekiplerince barınak ve sığınaklarda yapılan aramada, iki dağ bisikleti, 7 tüp, 11 çakmak, tıraş makinesi, 23 pil, not defteri, 4 terörist kıyafeti, şemsiye, enjektör, iki kilim, iki kutu yağ ve düdüklü tencere ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



350 Metre Yükseklikte Halay Çeken Gençlere, Sosyal Medyada Tepki Yağdı Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı Üzerine Kaynar Yemek Dökülen 2 Yaşındaki Çocuk, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:25:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı Listedeki Terörist İçin Hazırlanan 7 Odalı Sığınak İmha Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]