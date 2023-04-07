Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak Türkiye'de görüldü! İşte o anlar - Son Dakika
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Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak Türkiye'de görüldü! İşte o anlar

07.04.2023 12:40

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak, çiftleşmek için eşine seslenirken fotokapan tarafından kaydedildi. Nesli tükenmekte olan vaşağın sesi ilk kez bu kadar uzun süreyle kayıt altına alınmış oldu.

Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin biyolojik çeşitlilik envanterini çıkarmak ve avcılıkla mücadele çerçevesinde kentin farklı noktalarına çok sayıda fotokapan kuruldu. Kurulan fotokapanlardan birine, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak takıldı.

Kırmızı listede yer alan vaşak Türkiye'de böyle görüntülendi

EŞİNE SESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde, vaşak uzun süre çiftleşmek için eşine seslenirken yer alıyor. Fotokapan sayesinde vaşağın sesi ilk kez bu kadar uzun süreyle kayıt altına alınmış oldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak Türkiye'de görüldü! İşte o anlar - Son Dakika
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