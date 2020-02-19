Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da görüntülendi - Son Dakika

Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da görüntülendi

6 saat önce

Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle kar karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşak, Erzincan'da İsmail Yılmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle kar karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşak, Erzincan'da İsmail Yılmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yılmaz'ın ağaçtaki vaşağa 'minnoş' diye seslenmesi ise tebessüm ettirdi.

Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasından dolayı birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Erzincan merkeze bağlı Karatuş köyünde İsmail Yılmaz tarafından görüntülendi. Çevredeki vatandaşları gördükten sonra tedirgin olan vaşak bir ağacın tepesine tırmandı. Ağacın üzerinden vatandaşları bir süre izleyen vaşağı Yılmaz cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Ardından ağaçtan inen vaşak hızla ormanlık alana doğru uzaklaştı.

Öte yandan İsmail Yılmaz'ın ağacın tepesindeki vaşağa "Minnoş" diye seslenmesi tebessüm ettirdi.

Vaşağın kendisini sert bakışlarla izlediğini ifade eden İsmail Yılmaz, "Arkadaşlarla gezmeye geldik. Biraz yürüdükten sonra önümüze bir hayvan çıktı. Peşine düştük. Bizden korkup ağaca çıktıktan sonra vaşak olduğunu anladık. Daha sonra biraz bekledik. Bizden tedirgin olduğu için ağaçtan atlayıp uzaklaştı" diye konuştu.

(Murat Aydemir/İHA)

Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da görüntülendi

İsmail Yılmaz, Erzincan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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