TUNCELİ Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı - Son Dakika

TUNCELİ Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı
30.03.2021 18:24
Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldıDÜNYADA nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan kırmızı listedeki vaşak, Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı'nın foto kapanına takıldı.
Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı
DÜNYADA nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan kırmızı listedeki vaşak, Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı'nın foto kapanına takıldı.
Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasından dolayı birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ile yaban keçisi terörden temizlenen Hozat, Çemişgezek ve Ovacık üçgeninde bulunan Aliboğazı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı'na ait foto kapana takıldı.
Görülmesi çok zor olduğu için 'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşağın, bir süre karlık alanda gezdiği görüldü.
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