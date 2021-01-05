Kırmızı listedeki yaralı yakalı toy kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Kırmızı listedeki yaralı yakalı toy kuşu tedavi altına alındı

05.01.2021 13:22
Kırmızı listedeki yaralı yakalı toy kuşu tedavi altına alındı, System.String[]

Bitlis'te yaralı olarak bulunan ve nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşu Van'da tedavi altına alındı.

Bitlis'te yaralı olarak bulunan ve nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşu Van'da tedavi altına alındı.

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayvanlarına hizmet verdiklerini ifade eden Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nda yaban hayvanlarıyla ilgili olumlu veya olumsuz bütün olaylarda çözüm ürettiklerini söyledi. Doğa Koruma 14. Bölge Müdürlüğüne Siirt, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illerinin bağlı olduğunu dile getiren Aslan, "Merkezimize 12 ay boyunca her dönemde ayrı ayrı hayvanlar gelmekte ve bunları tedavi edip doğaya tekrar kazandırmaktayız. Esas amacımız bu hayvanları doğaya tekrar kazandırmaktır. Bizler doğada bir tek canlının eksilmesini istemiyoruz" dedi.

Son olarak Türkiye'de çok az görülen ve nesli tükenen kuşlar arasında yer alan yakalı toy kuşunun, Bitlis'te yaralı olarak bulunduktan sonra tedavisinin yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildiğini ifade eden Aslan, "Bize birçok hayvan türü geliyor ama bazı hayvanlar bizde heyecan oluşturuyor. Nesli tükenmekte olan ve ülkemizde uzun yıllardır hiç görülmemiş bir türün bizim bölgemizde görülmesi ve hastanemizde misafir olması bizi heyecanlandırıyor. Çünkü bu doğal mirası gelecek nesillere biz aktarmış olacağız. Bu toy kuşu da 1900'lü yıllardan beri ülkemizde görülmemiş, kayıtlara geçmemiş, 2000 yılında Konya'da görüldüğü kayıtlara geçmiş ve son olarak da Trabzon'dan girip Yozgat'ta ölü olarak bulundu diye bir kayıt var. Bunun dışında bir kayıt yok. Yakalı toy kuşu kırmızı listede; yani korunma altında, nesli en tehlikede ve nesli tükenmek üzere olan türlerden biri. Bazı üretme istasyonları bunu üretip doğaya salıyorlar. Bu da onlardan birisidir. Bize geldiği zaman bitkin haldeydi. Bakımını yaptık ve durumu gayet düzeldi. Sağlığına kavuştu ama her canlı gibi riskleri mevcut. Biz bunu uzun süre misafir etmeyi düşünüyoruz. Çünkü hem kendisinin beslenmesi gerekiyor hem göçün başlaması gerekiyor hem avın yasaklanması gerekiyor. Bütün bunlar bir araya geldikten sonra o zamana kadar misafir edip doğaya salacağız" diye konuştu.

(Atilla İdiz/İHA)

Bitlis, Yaban, Yyü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırmızı listedeki yaralı yakalı toy kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika


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