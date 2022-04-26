KIRMIZI MERCANLARIYLA ÜNLÜ AYVALIK'TA DALIŞ SEZONU BAŞLADI - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesin kırmızı mercan resifleriyle öne çıkan mavi derin sularına, havaların da ısınmasıyla birlikte dalış sezonu başladı.

Ayvalık ilçesi adaları, resifleri, sığ ve derin su batıkları ile Ege'nin zengin sualtı dünyasına sahip merkezlerden biri durumunda bulunuyor. Ayvalık, sualtı güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor. Yılın 12 ayı dalış yapılabilen Ayvalık'ta, özelikle ilkbahar dönemiyle birlikte Deli Mehmet 1-2, Ezerbey, Kerbela ve Tokmaklar'ın aralarında bulunduğu 60 dalış noktasına ilgi artıyor. 4 dalış okulu ile binlerce dalış sever tarafından ziyaret edilen Ayvalık'ta sezonun başlangıcı nedeniyle gerçekleştirilen ilk dalış Melina Adası çevresinde yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

AYVALIK, DALIŞ NOKTASI AÇISINDAN ZENGİN BİR BÖLGE

Ayvalık'ın dalış açısından zengin bir bölge olduğunu belirten dalış hocası Kubilay Kılıç, bölgede yılda ortalama 20 bin dalış gerçekleştirildiğini söyledi. Kılıç, 'Türkiye'nin en kuvvetli su altının olduğu, gerçekten sualtı severlerin gelmesi gerektiğine inandığımız bir bölgedeyiz. Burada olmazsa olmaz dediğimiz yerler var. Dünyada tabiri caizse dalıcıların hacı olmaya gittiği yer Ras Muhammed denilen, Şarm el şerh te bir bölge. Türkiye'de ise dalıcıların hacı olmaya geldiği yer Deli Mehmet resifleridir. Görülmeye değer bir yer. Üzerinde Eagle reyler, kırmızı mercanlar, sarı mercanlar. İçerisinde bir vadi bulunuyor. Burada yaşayan endemik canlı popülasyonu ile birlikte insanı büyüleyecek, delirtecek nitelikte. Buna benzer çok yerimiz var. Türkiye'de dalış ve dalıcıların sayısı artıyor. Bu bölgede dalıcılara güzel hizmet verecek şekilde, bu nitelikte 60 dalış noktası var. Rüzgar ne taraftan eserse essin, hava ne kadar bozuk olursa olsun. 22 resmi kaydı yapılmış adanın herhangi bir bölgesindeki bu dalış noktalarından mutlaka iki ya da üç tanesinden bir gün içerisinden dalış yapabiliyoruz. Hem doğaüstü, hem sualtı ile birlikte inanılmaz güzellikte bir bölge. Herkesi buraya davet ediyoruz' dedi.

AYVALIK VAZGEÇİLMEZ

25 yıldır dalış eğitmenliği yapan Ayvalıklı Özkan Şendil ise, 'Bu sezonun ilk dalışını yapıyoruz. Aşağıda flora, fauna harikaydı. Biz yıllardır dalış sporunun içindeyiz. Ayvalık bir dalış merkezi. Sualtı cenneti. Dünyada iki yerde olan kırmızı mercanlara sahip dalış ilçesiyiz. Bunları koruyup, kollayarak dalış yapıyoruz. Ayvalık'ta sular biraz soğuk olsa da sualtı güzellikleri çeşitli. Çok fazla çeşit var, herkesi bekliyoruz' dedi.

Dalış için İzmir'den gelen Çakır Sultantop, 'TSSF CMASS 1 yıldız dalış eğitmeniyim. Yıllardır Ayvalık'a dalışa geliyorum. Ayvalık'ı çok seviyorum. Ayvalık bizim için vazgeçilmez' diye konuştu.

Dalış amacıyla bölgeye Kazakistan'dan geldiğini belirten Koshali Aliyev ise, 'Ayvalık'ta suyun sıcaklığı 16 derece. Çok güzel bir nokta dalış için. Ayrıca teknede çalışan arkadaşlar, eğitmen arkadaşlar çok profesyonel ve konukseverler. Tekrar gelmeyi istiyorum' dedi.