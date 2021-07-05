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Kırmızı mercimek markalaşıyor - Son Dakika

Kırmızı mercimek markalaşıyor

05.07.2021 13:39
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Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır mercimeğini hak ettiği yere getirmek için markalaşması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır mercimeğini hak ettiği yere getirmek için markalaşması gerektiğini söyledi.

DTB Başkanı Engin Yeşil ile Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri anavatanı Güneydoğu Anadolu Bölgesi olan kırmızı mercimek'in daha iyi tanıtılması ve hak ettiği değere sahip olması için Diyarbakır mercimek işletmecileri ile bir araya geldi. Türkiye'de en çok Güneydoğu'da yetişen kırmızı mercimeğin ithalat ve ihracatta hak ettiği değere sahip olması için Diyarbakır'da bulunan mercimek işletmecileri ile bir araya gelen Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, protein, lezzet ve kalitesi ile dünyaya nam salmış kırmızı mercimeğin uluslararası piyasada hak ettiği konuma gelmesi için işletmelerle birlikte çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Kırmızı mercimek Türkiye'nin rekolte şampiyonu

Diyarbakır Ticaret Borsası Konferans Salonunda kentte kurulu olan 4 mercimek işletme, paketleme işletme sahipleri ile bir araya gelen DTB Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Mercimeğinin Coğrafik ürün işaretini almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusunda da bulunduklarını belirterek, "Türkiye'de kaliteli mercimek üretiminde ilk sırada yer alan Diyarbakır, dünya mercimek piyasasında ithalat ve ihracata yansıyan rakamlara bakıldığında hak ettiği konumda olmadığını görmekteyiz. 1980'li yıllarda uygulanan olumlu tarım politikaları sonucu Türkiye dünya mercimek üretiminde 1. sıraya yükselmiş, ancak 1990'lı yıllardan itibaren üretimde gerilemeler yaşanmış ve mevcut durumda Kanada, Hindistan, ABD sonra Türkiye yüzde 5 üretim payıyla 4. sıraya gerilemiştir. Mercimek ülkemizde en fazla Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu bölgelerimizde yetiştirilmektedir. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep illerimizde kırmızı mercimek tarımı yaygın olarak yapılmaktadır. Diyarbakır mercimek üretiminde 1 sırada yer almaktadır. Borsamızın hem salon satışı hem de elektronik ortamda pazarlama konusunda alt yapısı hazırdır. Bu imkanları kullanmak gerekiyor. Bizler Diyarbakır Ticaret Borsası olarak kırmızı mercimeğimizin daha iyi bir şekilde tanıtılması ve uluslararası piyasada hak ettiği konuma gelmesi için sizlerle birlikte her türlü çalışmayı yürüteceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kırmızı mercimek markalaşıyor
Kırmızı mercimek markalaşıyor

Güneydoğu Anadolu, Engin Yeşil, Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırmızı mercimek markalaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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