'Kırmızı montlu dolandırıcı' Isparta'da yakalandı - Son Dakika
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'Kırmızı montlu dolandırıcı' Isparta'da yakalandı

06.03.2022 10:56
'Kırmızı montlu dolandırıcı' Isparta'da yakalandı

Eskişehir'de Elektronik Fon Transferi (EFT) yöntemiyle bazı telefoncuları dolandırdığı iddia edilen ve esnaf arasında 'kırmızı montlu dolandırıcı' olarak adlandırılan şüpheli, Isparta'da polis ekiplerine yakalandı.

Eskişehir'de Elektronik Fon Transferi (EFT) yöntemiyle bazı telefoncuları dolandırdığı iddia edilen ve esnaf arasında 'kırmızı montlu dolandırıcı' olarak adlandırılan şüpheli, Isparta'da polis ekiplerine yakalandı.

İddiaya göre, Eskişehir'deki çok sayıda telefoncuya marka ve model belirtip cihaz satın almak için giden E.B. isimli şahıs bazı esnafları dolandırdı. Satın almak istediği cihazın ücretini EFT yoluyla satıcının hesabına gönderdiğini ve dekont gösterdiğini belirten telefoncu esnafı, şahsın uyguladığı yöntemi anlattı. Şüphelinin para gönderildiğine dair dekont gösterdikten sonra cihazı alarak işletmeden ayrıldığı belirtildi. Kentteki telefoncular, şüpheli şahsı kendi aralarında 'kırmızı montlu dolandırıcı' olarak adlandırdıklarını ifade etti. Aynı şahsın farklı esnaflardan 5 cihaz aldığı öğrenildi.

Isparta Otogarı'nda yakalandı

Kentteki Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir telefoncudan 9 bin TL değerindeki cep telefonunu satın almak isteyen ve EFT yoluyla parayı gönderip "az sonra hesaba geçecek" diyerek oyalayıp tezgah üzerindeki telefonla birlikte işletmeden ayrılan şüpheli yakalandı. Bölge esnafı tarafından 'kırmızı montlu dolandırıcı' olarak da adlandırılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın başka bir ilde olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucunda şüpheli E.B. Isparta Otogarı'nda yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

'Kırmızı montlu dolandırıcı' Isparta'da yakalandı

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Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu 'Kırmızı montlu dolandırıcı' telefoncu esnafının kabusu oldu 'Kırmızı montlu dolandırıcı' telefoncu esnafının kabusu oldu

Dolandırıcı, Eskişehir, Isparta, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Kırmızı montlu dolandırıcı' Isparta'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kırmızı montlu dolandırıcı' Isparta'da yakalandı - Son Dakika
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