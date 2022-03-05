'Kırmızı montlu dolandırıcı' telefoncu esnafının kabusu oldu - Son Dakika

'Kırmızı montlu dolandırıcı' telefoncu esnafının kabusu oldu

Satın almak istediği cihazın ücretini EFT yoluyla gönderdiği belirterek sahte dekont gösterip telefoncu esnafını dolandırıyor

Kentteki telefoncular, şüpheli şahsı kendi aralarında 'kırmızı montlu dolandırıcı' olarak adlandırıp birbirlerini uyarıyor

Telefoncu Kaan Metin:

"4-5 esnaf arkadaşımızın başı yandı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, Elektronik Fon Transferi yöntemiyle bazı telefoncuları dolandırdığı ve farklı işletmelere de aynı amaçla gittiği iddia edilen şüpheli için esnaf diken üstünde bekliyor.

İddiaya göre, Eskişehir'deki çok sayıda telefoncuya marka ve model belirtip cihaz satın almak için giden E.A. isimli şahıs, bazı esnafları dolandırdı. Satın almak istediği cihazın ücretini EFT yoluyla satıcının hesabına gönderdiği ve dekont gösterdiğini belirten telefoncu esnafı, şahsın uyguladığı yöntemi anlattı. Şüphelinin para gönderildiğine dair dekont gösterdikten sonra cihazı alarak işletmeden ayrıldığı belirtildi. Kentteki telefoncular, şüpheli şahsı kendi aralarında 'kırmızı montlu dolandırıcı' olarak adlandırdıklarını dile getirdi. Edinilen bilgilere göre aynı şahıs, farklı esnaflardan 5 cihaz alarak gözden kayboldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"4-5 esnaf arkadaşımızın başı yandı"

Şüpheli şahsın aynı yöntemle kendilerini de dolandırmaya çalıştığını ve bahane uydurarak işletmeden ayrıldığını aktaran Kaan Metin, "Normal bir vatandaş gibi dükkana geldi. Bize bir marka ve model vererek cihazı sordu. Biz de diğer şubemizden temin ettik. İletişim bilgilerini aldık, faturasını kestik. Daha sonra bize, 'EFT yaptım' dedi ve dekont gösterdi. Böyle bir olayı daha önce yaşadığımız için para hesaba geçmeden cihazı teslim edemeyeceğimizi söyledik. Ondan sonra para çekmeye gidiyorum dedi. Hatta poşetini de burada bıraktı ve bir daha da gelmedi. Yaklaşık 4-5 esnaf arkadaşımızın başı yandı. Hatta hiçbir şey olmamış gibi gülmüş, sohbet etmiş ve çay içmiş. İnsanlar iyi niyetli olduğu için teslim etmişler. Ertesi gün EFT düşmeyince olayın hırsızlık olduğunu anlamışlar. Yaklaşık 15-20 esnaf arkadaşı geziyor. Bize geldi diye de fotoğrafını attılar. Dünya genelinde böyle olaylar var. Kimsenin yüzünün gülmesine, davranışlarına veya giyinme biçimine göre biat etmeden, parayı almadan kimse cihaz vermesin. Yoksa bu şekilde olayları maalesef yaşıyoruz" diye konuştu.