'Kırmızı Montlular' atık cam ve şişelerden 100 tablo yaptı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', vatandaşlara yardımın yanı sıra, 'Sıfır Atık Projesi'ne de destek veriyor. Gönüllüler deprem nedeniyle yıkılan yapılardan topladıkları cam ve şişelerden yaptığı 100'e yakın tabloyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamu kurum ve STK temsilcilerine hediye etti.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Ocak 2020'deki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla, yaklaşık 300 gönüllüden oluşan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu.