'Kırmızı Montlular'dan depremzede çocuklara kırtasiye ve kıyafet - Son Dakika

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', depremzede çocuklara kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ile valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Gönüllüler, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. 81 ilden gelen gıda, kırtasiye malzemeleri ile kıyafetleri, maddi durumu olmayan depremzedelere dağıtan gönüllüler, depremde 135 hanesinden 84'ü hasar gören Tadım köyüne gitti. Çocuklara kırtasiye malzemeleri ile kıyafet dağıttı. Yardımları, Elazığ'daki tüm mahalle ve köylere ulaştırmayı amaçlayan gönüllülerin hedefi, 2 bin çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜN GÜLMESİ'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Kurucu Genel Başkanı Erhan Eğit, Elazığ'ın büyük bir deprem atlattığını ve depremin ardından koronavirüsün derin etkiler bıraktığını belirterek, şunları söyledi: "Depremzede çocuklarımızı unutmadık. Elazığ'ın hemen hemen bütün köylerinde ve maddi durumu kötü olan mahallelerinde bu çalışmamız olacak. Amacımız çocukların yüzlerinin gülmesi. Arkadaşlarımız gönüllü çalışıyor. Yaklaşık 100 arkadaşımız sabahtan gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllü olarak hizmet veriyor. 81 ilden, bizlere kırtasiye ve kıyafet yardımı geliyor. Şu an 2 bin çocuğun ihtiyacını karşılayabilecek kırtasiye ve kıyafet elimizde. İnşallah hayır sahiplerinden gelen bu güzel yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."

Köy sakinlerinden Ünsel Aykut, "Depremden en fazla etkilenenlerden biriyiz. Sağ olsunlar çocuklarımıza kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundular. Çocuklarımızın mutluluğu ve sevinci bizim için her şeyden önemli. İyi ki varlar, çok teşekkür ederiz" dedi.