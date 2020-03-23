'Kırmızı Montlular'dan sağlık çalışanlarına şarkılı destek - Son Dakika
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'Kırmızı Montlular'dan sağlık çalışanlarına şarkılı destek

6 saat önce

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydan gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' üyeleri, sağlık çalışanlarına ve 'evde kal' çağrısına destek amacıyla şarkı söyledi.

'Kırmızı Montlular'dan sağlık çalışanlarına şarkılı destek, System.String[]

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydan gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' üyeleri, sağlık çalışanlarına ve 'evde kal' çağrısına destek amacıyla şarkı söyledi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' gönüllüleri, koronavirüs nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrısına ve sağlık personellerine destek için etkinlik düzenledi. Gönüllüler, sağlık çalışanlarına moral ve destek amacıyla şarkı söyledi. Şarkıya çocuklar da destek verirken, işitme engelliler için işaret dili de kullanıldı.


İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:56 Kaynak: DHA

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