'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı - Son Dakika

'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı

19.12.2020 12:46
'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı, System.String[]

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' sokak hayvanlarına mama ve süt yardımında bulundu.

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' sokak hayvanlarına mama ve süt yardımında bulundu.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ile valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Gönüllüler, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na dahil olan gönüllüler hareketi, depremzedelerle birlikte sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara da hizmet etmeye başladı. Son olarak gönüllüler havaların soğuması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç ve susuz kalan hayvanlar için çalışma yaptı. Gönüllüler, atık malzemelerin geri dönüşümünden elde ettiği gelirlerle kentin farklı bölgelerindeki sokak hayvanları için süt ve mama alarak yardımda bulundu.

'SADECE KEDİ KÖPEKLER İÇİN DEĞİL, KUŞLAR İÇİN DE ÇALIŞMA YAPIYORUZ'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Kurucu Genel Başkanı Erhan Eğit, Kırmızı Montlular'ın bir gönüllülük hareketi olduğunu söyledi. 24 Ocak'taki depremde ciddi misyonlar yüklenip yaptıkları yardımları pandemi döneminde sürdürdüklerini anlatan Eğit, "Biz sadece insanlarla alakalı çalışma yapmıyoruz. Bizim için önemli olan bütün canlılara saygı. Bu bağlamda her gün rutin olarak sokak hayvanlarına yardım yapıyoruz. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağında birçok hayvan beslenemiyor. Biz de bunu kendimize misyon edindik ve atık malzemelerin geri dönüşümünden elde ettiğimiz gelirle mama ve süt alıp sokak hayvanlarına götürüyoruz. Sadece kedi köpek için değil kuşlar için de çalışma yapıyoruz. Biz buna çok önem veriyoruz. Bu farkındalığın da oluşmasını istiyoruz. İnsanlar kendi kapılarının önüne yemek sonrasındaki attıkları ekmekler hem israf olmaz hem de bu canlarımız beslenebilir. Sokak hayvanları ile alakalı projelerimiz devam edecek" dedi.

Gönüllülerden Tülay Kaçar ise, 24 Ocak'tan bu yana insani yardım faaliyetlerinde bulunduklarını ifade ederek, "Bu kış günlerinde sokak dostlarımıza sabah ve akşam saatlerinde süt ve mama dağıtımı yapıyoruz. Bir kedi 6 saat beslenmediği takdirde kışın soğuktan ölebiliyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuz için onlara da en iyi yaşam şartlarına kavuşabilmeleri için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Sadece kedi ve köpekleri düşünmüyoruz. Göç etmeyen kuşların soğuk kış günlerinde beslenmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için belirli bölgelere yemler bırakıyoruz. Bunları yaparken bütün arkadaşlarımız gönül birliği içinde, severek yapıyor. Bu bize gurur verici bir şeydir. Hem özendirmek hem de destek olma amacıyla bunu mutluluk duyarak, çok güzel bir şekilde arkadaşlarımızla beraber gücümüz yettiğince, iyilik dünyaya hakim oluncaya kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.


'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı
'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı
'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı
'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı
'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı
'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı
'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı
'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı
'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı
'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı
'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı
'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı

İçişleri Bakanlığı, Elazığ, Ocak, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında içlerinde eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı 8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yükseltti Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı
YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı         
12:44
Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar         
11:28
Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazan polisler, Bakan Soylu'nun tarihi konuşmasına gönderme yaptı         
11:05
Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı         
10:43
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor         
09:11
En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı         
08:44
Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız         
08:39
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar         
08:17
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 12:56:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei