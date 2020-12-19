'Kırmızı Montlular'dan sokak hayvanlarına mama ve süt yardımı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' sokak hayvanlarına mama ve süt yardımında bulundu.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ile valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Gönüllüler, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na dahil olan gönüllüler hareketi, depremzedelerle birlikte sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara da hizmet etmeye başladı. Son olarak gönüllüler havaların soğuması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç ve susuz kalan hayvanlar için çalışma yaptı. Gönüllüler, atık malzemelerin geri dönüşümünden elde ettiği gelirlerle kentin farklı bölgelerindeki sokak hayvanları için süt ve mama alarak yardımda bulundu.

'SADECE KEDİ KÖPEKLER İÇİN DEĞİL, KUŞLAR İÇİN DE ÇALIŞMA YAPIYORUZ'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Kurucu Genel Başkanı Erhan Eğit, Kırmızı Montlular'ın bir gönüllülük hareketi olduğunu söyledi. 24 Ocak'taki depremde ciddi misyonlar yüklenip yaptıkları yardımları pandemi döneminde sürdürdüklerini anlatan Eğit, "Biz sadece insanlarla alakalı çalışma yapmıyoruz. Bizim için önemli olan bütün canlılara saygı. Bu bağlamda her gün rutin olarak sokak hayvanlarına yardım yapıyoruz. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağında birçok hayvan beslenemiyor. Biz de bunu kendimize misyon edindik ve atık malzemelerin geri dönüşümünden elde ettiğimiz gelirle mama ve süt alıp sokak hayvanlarına götürüyoruz. Sadece kedi köpek için değil kuşlar için de çalışma yapıyoruz. Biz buna çok önem veriyoruz. Bu farkındalığın da oluşmasını istiyoruz. İnsanlar kendi kapılarının önüne yemek sonrasındaki attıkları ekmekler hem israf olmaz hem de bu canlarımız beslenebilir. Sokak hayvanları ile alakalı projelerimiz devam edecek" dedi.

Gönüllülerden Tülay Kaçar ise, 24 Ocak'tan bu yana insani yardım faaliyetlerinde bulunduklarını ifade ederek, "Bu kış günlerinde sokak dostlarımıza sabah ve akşam saatlerinde süt ve mama dağıtımı yapıyoruz. Bir kedi 6 saat beslenmediği takdirde kışın soğuktan ölebiliyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuz için onlara da en iyi yaşam şartlarına kavuşabilmeleri için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Sadece kedi ve köpekleri düşünmüyoruz. Göç etmeyen kuşların soğuk kış günlerinde beslenmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için belirli bölgelere yemler bırakıyoruz. Bunları yaparken bütün arkadaşlarımız gönül birliği içinde, severek yapıyor. Bu bize gurur verici bir şeydir. Hem özendirmek hem de destek olma amacıyla bunu mutluluk duyarak, çok güzel bir şekilde arkadaşlarımızla beraber gücümüz yettiğince, iyilik dünyaya hakim oluncaya kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.