'Kırmızı Montlular' depremzede çocukları koronavirüse karşı eğlendirerek bilgilendirdi - Son Dakika

'Kırmızı Montlular' depremzede çocukları koronavirüse karşı eğlendirerek bilgilendirdi

ELAZIĞ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', depremzede çocukları koronavirüse karşı 'Karagöz ve Hacivat' oyunuyla eğlendirerek, bilgilendirdi.

ELAZIĞ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', depremzede çocukları koronavirüse karşı 'Karagöz ve Hacivat' oyunuyla eğlendirerek,  bilgilendirdi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Gönüllüler, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında gönüllüler, 'Karagöz ve Hacivat' oyunuyla çocukların koronavirüse karşı bilinçlendirilmesini sağladı.

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Depremde 135 hanenin 84'ünün hasar gördüğü merkeze bağlı Tadım köyüne giden gönüllüler, Tadım İlkokulu önünde çocuklar için etkinlik düzenledi. Ekinlikte doyasıya eğlenen çocuklara, gönüllülerin katılımıyla sergilenen Karagöz ve Hacivat oyununda koronavirüse karşı alınacak tedbirler ve yapılması gerekenler de anlatıldı.

Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Kurucu Genel Başkanı Erhan Eğit, Elazığlı çocukların depremin ardından oluşan psikolojik baskıyı atamadan koronavirüsle karşılaştıklarını söyledi. Çocuklara yönelik moral ve motivasyon çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Eğit, "Çocukların korkusunu bir nebze de olsa almak, alırken de onlara koronavirüsün ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini Karagöz ve Hacivat ile anlattık. Karagöz ile Hacivat'ın oynatırken maske, eldiven, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarını anlatacak. Sloganımız 'Dünyaya iyilik hakim olacak' İyilik dünyaya hakim olana kadar mücadele edeceğiz. Amacımız çocukların yüzündeki tebessüm ile dünyayı güzelleştirmek" dedi.

Etkinliğe katılan Elif Yaman ise, "Kırmızı Montlular, depremin korkusunu atlatmamız için Karagöz ve Hacivat gösterisi yaptı. Bizi çok sevindirdiler. Deprem korkumuzu gidermeye çalışıp, bize çok destek oluyorlar. Karagöz ve Hacivat'tan sonra çeşitli etkinlikler yapacağız, oyunlar oynayacağız" dedi.


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kırmızı Montlular' depremzede çocukları koronavirüse karşı eğlendirerek bilgilendirdi - Son Dakika
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