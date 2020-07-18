'Kırmızı Montlular' depremzede çocukları koronavirüse karşı eğlendirerek bilgilendirdi - Son Dakika

ELAZIĞ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', depremzede çocukları koronavirüse karşı 'Karagöz ve Hacivat' oyunuyla eğlendirerek, bilgilendirdi.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Gönüllüler, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında gönüllüler, 'Karagöz ve Hacivat' oyunuyla çocukların koronavirüse karşı bilinçlendirilmesini sağladı.
Etkinliğe katılan Elif Yaman ise, "Kırmızı Montlular, depremin korkusunu atlatmamız için Karagöz ve Hacivat gösterisi yaptı. Bizi çok sevindirdiler. Deprem korkumuzu gidermeye çalışıp, bize çok destek oluyorlar. Karagöz ve Hacivat'tan sonra çeşitli etkinlikler yapacağız, oyunlar oynayacağız" dedi.