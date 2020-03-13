Kırmızı Montlular', depremzedelere yardımları ulaştırıyor - Son Dakika
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Kırmızı Montlular', depremzedelere yardımları ulaştırıyor

6 saat önce

Kırmızı Montlular', depremzedelere yardımları ulaştırıyorELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydan gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi, depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Kırmızı Montlular', depremzedelere yardımları ulaştırıyor

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydan gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi, depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Hareketin 300 kişilik gönüllüleri, depremzedelere ulaşıp, gıda, giysi, ısınma ve temizlik yardımında bulunuyor. Depremin ilk gününden bu yana 800 ev ve 15 bin insana ulaşan gönüllüler, yardımlarını sürdürüyor.

'YARALARIN SARILMASI İÇİN ÇABA HARCIYORUZ'

Kırmızı Montlular Hareketi Kurucu Başkanı Erhan Eğit, depremzedelere ulaşıp, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, "Gönüllü arkadaşlarımız kendi özverili çalışmalarıyla sahada devletimizin sağladığı imkanların vatandaşlarımıza ulaşması noktasında çaba sarf ediyor. Depremin ilk anından itibaren şu güne kadar gerek bir tas çorba ile gerek oluşturulan bir gıda paketi ile gerekse hiç kapısı çalınmayan bir yaşlı evin kapısını çalıp sıcak bir muhabbetle vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Her yere devletimizin ulaşması cidden zor ama gönüller olarak bizlerde devletimizin oluşturduğu bu gıda kolileriyle devletimizin gölgesi olarak köylere ve mahallelere, gidilmeyen en ücra köşeye kadar Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın ve valimizin selamlarını götürerek küçük de olsa hazırlanan iaşeleri ulaştırıyoruz. Bu yaraların sarılmasına da Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi olarak da böyle bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

Kırmızı Montlular', depremzedelere yardımları ulaştırıyor

Sivrice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:41 Kaynak: DHA
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