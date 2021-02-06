Kırmızı Oda dizinin yeni transferi Erkan Petekkaya, rolüyle hayran bıraktı
06.02.2021 23:31
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'yla ekranlara döndü. Oynadığı mafya babası rolüyle hayranlarını yine mest etti. Başarılı oyuncu şivesi ve tavırlarıyla seyircilerin gönlünde yine taht kurdu.
Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'ya geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Erkan Petekkaya dahil oldu. Petekkaya, dizide Sadi isimli bir mafya babası rolünü canlandırıyor.
ÜNLÜ OYUNCU, ROLÜNÜN HAKKINI VERİYOR
Ünlü oyuncunun Güneydoğulu Sadi karakterini başarılı bir şekilde canlandırması seyircinin de dikkatini çekti. Şiveli konuşmasıyla büyük beğeni toplayan Petekkaya, hayranlarından büyük ilgi gördü. Oynadığı rollerin hakkını veren ünlü oyuncunun dizideki tavırları ise birçok kullanıcının beğenisi topladı. Hayranları, sosyal medyada ünlü oyuncu için iltifat içerikli birçok mesaj paylaştı.
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