Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda'ya çocukken cinsel istismara maruz kalan ve genç yaşta evlendirilen Kumru'nun hayat hikayesi damga vurdu. Dizide gerdek gecesinde gerçekler ortaya çıkınca evlendiği adam tarafından dövülen Kumru'nun başına gelenler için Twitter'da "Namus bu değil" diyerek paylaşımlar yapıldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda, dün akşam 26. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Kumru karakterinin küçük yaşlarda başına gelenler izleyiciyi ekrana kilitledi. "NAMUS BÖYLE BİR ŞEY DEĞİL" Dizide çocukken cinsel istismara maruz kalan Kumru, köyde yaşayan babaannesinin yanına gönderiliyor. Genç kızlığa adım adam Kumru, hasta olan babaannesinin ısrarıyla köyden bir adamla evlendiriliyor. Düğün günü Kumru'nun bakire olmadığını anlayan kocası ise şiddet uyguluyor. Kumru'nun yaşadıklarını izlerken adeta sinirlenen izleyiciler ise Twitter'dan tepki göstererek "Namus böyle bir şey değil" ifadelerini kullandı. İşte Kırmızı Oda dizisi için yapılan bazı yorumlar...

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