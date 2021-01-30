Kırmızı Oda dizisine konuk olan Pınar Deniz'in gerçek mesleği herkesi şaşırttı

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 'Sil Baştan', 'Vatanım Sensin', 'Bir Deli Rüzgar' ve 'Aşk 101' gibi sevilen dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişleten 27 yaşındaki Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu.& ;Pınar Deniz canlandırdığı karakter, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojik destek almak için Doktor Hanım'a başvuracak.& ;

GERÇEK MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Deniz'in kim olduğu detaylı bir şekilde araştırılmaya başlanmıştı.& ;Güzel oyuncunun esas mesleği ortaya çıktı.



