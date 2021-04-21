Kırmızı Oda dizisine sürpriz transfer!

2011 Miss Turkey güzeli Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda dizisisine konuk oluyor.

Türkiye Güzeli seçildikten sonra modellikten oyunculuğa geçiş yapan Melisa Aslı Pamuk, son yıllarda geçirdiği estetik operasyonlarla gündemi meşgul ediyordu.

Pamuk'un hangi rolle izleyici karşısına çıkacağının detayları henüz belli olmasa da başından çok kötü olaylar geçen bir kadının çocukluk yıllarında yaşadığı travmaların da ekrana getirileceği bir karakter olacağı konuşuluyor.

Güzel oyuncu, son olarak 'Hay Sultan' adlı dizide rol almıştı.