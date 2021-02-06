Kırmızı Oda dizisine veda eden Burcu Biricik, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırdı
06.02.2021 22:54
Kırmızı Oda'da 'Boncuk' karakterini canlandıran Burcu Biricik, 23. bölümde diziye veda etti. Camdaki Kız dizisiyle yeniden ekranlara döneceği iddia edilen Biricik, hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterini oynayan ve performansıyla izleyicileri ekrana kilitleyen Burcu Biricik, dün akşam yayınlanan bölümle kadrodan ayrıldı.
BURCU BİRİCİK'İN ADI GEÇİYOR
Güzel oyuncu Burcu Biricik'in ismi şimdiden bir başka projeyle anılmaya başlandı. TV100'ün haberine göre Camdaki Kız dizisinin başrolü için Burcu Biricik'in adı konuşuluyor.
CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU
Camdaki Kız dizisi OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin hikayesinin alıntılandığı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabındaki başka bir gerçek olayı izleyiciye aktaracak. Burcu Biricik'in Kırmızı Oda'daki Boncuk olarak çok sevilmesinin ardından hemen bu yeni projeden teklif alması şimdiden hayranlarını heyecanlandırmaya başladı.
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