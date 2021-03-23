Kırmızı Oda dizisine veda eden Sema Keçik ilk kez konuştu
23.03.2021 18:56
'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı Selvi karakterleriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Sema Keçik, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Diziye veda eden Keçik, samimi açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
Aracını beklerken ayaküstü muhabirlerin sorularını cevaplayan usta oyuncu, pandemi nedeniyle evden mecbur kalmadıkça çıkmadığını söyledi.
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23.03.2021 19:00:41. #1.11#
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