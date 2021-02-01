Kırmızı Oda Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz'i kadrosuna kattı
01.02.2021 19:32
TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, kadrosuna 2 sürpriz oyuncuyu daha kattı. Dizi, yayınlanacak yeni bölümüyle oyuncu Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz'i ekranlara getirecek.
Birbirinden hüzünlü hayat hikayelerini güçlü performanslara sahip oyuncularla ekranlara getiren Kırmızı Oda, kadrosuna iki yeni ismi daha dahil etti. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı fenomen dizi, oyuncu Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz ile anlaştı.
İKİLİ DİZİDE SORUNLU BİR ÇİFTİ CANLANDIRACAK
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından senaryo haline getirilen Kırmızı Oda, Yıkılkan ve Deniz'i yeni bölümüyle ekrana getirecek. Dizide, Gökhan Yıkılkan'ın Nazlı'nın eşi Recai karakterine, Pınar Deniz'in ise Nazlı karakterine hayat vereceği öğrenildi. 5 Şubat akşamı yeni bölümü yayınlanacak olan Kırmızı Oda, ikiliyi evliliklerinde sorun yaşayan Doktor Hanım'ın yeni danışanları olarak ekrana taşıyacak.
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