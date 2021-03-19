Kırmızı Oda hayranlarını üzecek ayrılık haberi

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda'da sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

Kırmızı Oda'ya 23'üncü bölümde Nazlı karakteriyle dahil olan Pınar Deniz, yeni bölümde diziye veda edecek.

Öte yandan Nazlı'nın, içindeki öfkeden sonunda kurtulup Haluk'la (Yılmaz Kunt) mutlu olmaya karar verdiği anlar da izleyicileri derinden etkileyecek.





KIRMIZI ODA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Kumru (Aslıhan Gürbüz), Fahri'nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım'a anlatırken; Fahri'nin söylediği sözler ise Kumru'yu çok şaşırtır.

Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım'ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup tek başına yeni bir hayat inşa eder. Haluk, Nazlı'daki bu değişimi görüp ondan etkilenir.





Sadi (Erkan Petekkaya), Mehmet'le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanım'la paylaşır.

Kırmızı Oda 29. Bölüm Fragmanı



