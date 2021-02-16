Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz makyajsız pozlarıyla hayranların mest etti

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu Öğretmen rolü ile iyi bir çıkış yakalayan ve şimdilerde fenomen dizi Kırmızı Oda'da Nazlı karakteri ile seyirci karşısına çıkan Pınar Deniz'in son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.

CESARETİNE ÖVGÜ YAĞDI

Başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de çok konuşulan 27 yaşındaki Pınar Deniz, Instagram hesabından makyajsız pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun doğal güzelliğini yansıttığı pozları hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ekranların sevilen oyuncusuna hayranları güzelliği kadar cesaretinden dolayı da övgü yağdırdı.