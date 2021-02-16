Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz makyajsız pozlarıyla hayranların mest etti
16.02.2021 00:17
Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı olarak seyirci ile buluşan Pınar Deniz makyajsız paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun doğal güzelliğini gözler önüne serdiği pozlarına hayranlarına hayranlarında övgü yağdı.
Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu Öğretmen rolü ile iyi bir çıkış yakalayan ve şimdilerde fenomen dizi Kırmızı Oda'da Nazlı karakteri ile seyirci karşısına çıkan Pınar Deniz'in son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.
CESARETİNE ÖVGÜ YAĞDI
Başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de çok konuşulan 27 yaşındaki Pınar Deniz, Instagram hesabından makyajsız pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun doğal güzelliğini yansıttığı pozları hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ekranların sevilen oyuncusuna hayranları güzelliği kadar cesaretinden dolayı da övgü yağdırdı.
Son Dakika Galatasaray'ın Mohamed için satın alma opsiyonu geçersiz sayılabilir Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı Ebru Şahin sosyal medya hesaplarını kapatmasının nedenini açıkladı Son Dakika: Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendi Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı