Kırmızı Oda'nın Yavuz'u Bora Koçak'ın gerçek mesleği şaşırttı

Kırmızı Oda'nın 22 Ocak tarihli son bölümünde ilaçlarını kullanmayan Boncuk'un Sadık ve ablasının onun canını almak istediğine kendisini inandırması dikkat çekti. Kumru'nun kızı Duru'nun Yavuz'un kızı olduğunu Doktor Hanım'a itiraf etmesi ise Kırmızı Oda son bölümüne damga vurdu.& ;

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Dizide Yavuz karakterini canlandıran Bora Koçak'ın gerçek mesleği herkesi şaşırtacak cinsten.