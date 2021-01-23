Kırmızı Oda'nın Yavuz'u Bora Koçak'ın gerçek mesleği şaşırttı - Son Dakika

Kırmızı Oda'nın Yavuz'u Bora Koçak'ın gerçek mesleği şaşırttı

23.01.2021 11:46
Kırmızı Oda'nın Yavuz'u Bora Koçak'ın gerçek mesleği şaşırttı, System.String[]

Kırmızı Oda dizisi ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Kırmızı Oda'nın 21. bölümünde Kumru'nun yaptığı açıklama ile Duru'nun Yavuz'un kızı olduğu ortaya çıktı. Kırmızı Oda dizisinde Kumru'nun evlenmek için kaçtığı Yavuz karakterine hayat veren oyuncu Bora Koçak'ın gerçek mesleği ise herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar...

Kırmızı Oda'nın 22 Ocak tarihli son bölümünde ilaçlarını kullanmayan Boncuk'un Sadık ve ablasının onun canını almak istediğine kendisini inandırması dikkat çekti. Kumru'nun kızı Duru'nun Yavuz'un kızı olduğunu Doktor Hanım'a itiraf etmesi ise Kırmızı Oda son bölümüne damga vurdu.& ;

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Dizide Yavuz karakterini canlandıran Bora Koçak'ın gerçek mesleği herkesi şaşırtacak cinsten.

Kırmızı Oda'nın Yavuz'u Bora Koçak'ın gerçek mesleği şaşırttı

Bora Koçak, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kırmızı Oda'nın Yavuz'u Bora Koçak'ın gerçek mesleği şaşırttı - Son Dakika Magazin


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