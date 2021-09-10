Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı yayınlandı! 4 yeni oyuncu kadroya dahil edildi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi ekrana dönmek için gün sayıyor. 17 Eylül'den itibaren cuma akşamları izleyici ile buluşmaya devam edecek olan diziden yeni fragman da geldi.

4 YENİ OYUNCUYLA YENİ SEZON BAŞLIYOR

FOX TV'de yayınlanan ancak kısa sürede final yapan Masumiyet dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren İlayda Alişan, yeni sezonda Kırmızı Oda'da rol alacak. Alişan, dizide Doktor Hanım'ın yeni danışanı olacak. Alişan'ın yanı sıra Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman da dizinin kadrosuna dahil oldu.

Başak Daşman

Ayça Bingöl

İlayda Alişan