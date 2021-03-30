Kırmızı olan ilde son durumu vali değerlendirdi - Son Dakika

Kırmızı olan ilde son durumu vali değerlendirdi

30.03.2021 22:22

Kırmızı olan ilde son durumu vali değerlendirdi Düzce Valisi Cevdet Atay: "Halı sahalarda maçlar izleyicisiz ve HES Koduyla yapılabilecek" Son vaka artışlarıyla birlikte kırmızı renk olup, çok yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce'de, halı sahaların açık olmasını değerlendiren Vali...

Kırmızı olan ilde son durumu vali değerlendirdi

Düzce Valisi Cevdet Atay:

"Halı sahalarda maçlar izleyicisiz ve HES Koduyla yapılabilecek"

DÜZCE - Son vaka artışlarıyla birlikte kırmızı renk olup, çok yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce'de, halı sahaların açık olmasını değerlendiren Vali Cevdet Atay, "Halı sahalar, tedbirler ölçüsünde seyirci almadan, HES kodu da sorgulanarak belirli kurallara göre açık olacak" dedi.

Yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce'nin, son günlerdeki vaka artışlarıyla birlikte 'çok yüksek riskli' iller arasında olduğu açıklandı. Kentteki son durumu değerlendiren Düzce Valisi Cevdet Atay, illerin renklerini, o ildeki yaşayan vatandaşların belirlediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurallara ne kadar fazla uyulursa, ne kadar dikkat edilirse, bizim de işimiz o kadar kolay olur. Düzce'de ki tüm vatandaşlarımızın kurallara uymasını istiyorum. Mutlaka maske, temizlik ve mesafe şartlarına dikkat ederek, kurallarımıza uymaya devam edelim. Maalesef geldiğimiz nokta böyle. Cumartesi günleri artık iş yerleri kapalı olacak, vatandaşlarımız evlerinde kalacaklar. Bizim de görevimiz bu kuralları vatandaşlarımıza hatırlatmak. Tüm arkadaşlarımız, tüm kamu kuruluşlarındaki arkadaşlarımız sürekli sahadalar, bizler de sahadayız ve sürekli uyarıyoruz. Lütfen vatandaşlarımız kurallara uysunlar. Genel olarak alınan tüm kurallar bizim içinde geçerli, biz de bu kurallara uyacağız"

Halı sahalarda açıklaması

Halı sahaların açık olmasını da değerlendiren Vali Cevdet Atay, halı sahalarda izleyicilerin olmayacağını ve HES Koduyla maçların yapılabileceğini söyleyerek, "Halı sahalar, tedbirler ölçüsünde seyirci almadan, HES kodu da sorgulanarak belirli kurallara göre açık olacak" dedi.

Kırmızı olan ilde son durumu vali değerlendirdi
Kırmızı olan ilde son durumu vali değerlendirdi
Kırmızı olan ilde son durumu vali değerlendirdi
Kırmızı olan ilde son durumu vali değerlendirdi

HES kodu, Düzce, HES, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kırmızı olan ilde son durumu vali değerlendirdi - Son Dakika


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