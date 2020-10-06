"Kırmızı orman karıncaları" koruma altına alındı - Son Dakika

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'deki ormanlık alanlarda zararlı böcekleri yiyerek beslenen kırmızı orman karıncalarının yuvaları tel örgülerle koruma altına alındı.

Trakya ormanlarında bulunan ve bilimsel adı "Formica pratensis" olan kırmızı orman karıncaları, toprak yüzeyine 1 metreyi bulan yuvalar yapıyor.

Kendi ağırlığının 100 katını kaldırabilen bu karıncalar, ağaçlardaki zararlı böcekleri, larvaları ve tırtılları, salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirerek yuvasına taşıyor.

Boyuna göre böcekler arasında en büyük beyne sahip kırmızı karıncalar, toprağın havalandırılması ve besin döngüsüne de katkı sağlıyor.

Bir kırmızı karınca, yılda ortalama 20 bin zararlı orman böceği avlıyor.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da bulunan yaklaşık 70 karınca kolonisinin yuvası, Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlükleri ile Doğal Yaşamı Koruma Vakfınca tel örgüyle çevrilerek koruma altına alındı.

"Sağlıklı ağaçların yetişmesine katkıda bulunuyorlar"

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, AA muhabirine, "Avrupa kırmızı karıncaları" üzerinde 1986 yılından bu yana çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kırmızı karıncaların popülasyonunun tehlike altında olduğunu, Trakya'da 70 olan kırmızı karınca yuvasının 10 binlerin üzerine çıkması gerektiğini vurgulayan Çamlıtepe, şöyle devam etti:

"Kırmızı orman karıncaları 'kilit taşı' türdür. Bulunduğu ekosisteme büyük etki yapar ve yok olduğunda büyük tahribatlar oluşur. Biz bu karıncaları ormanların 'sağlık bekçileri' veya 'gönüllü bekçileri' olarak adlandırıyoruz. Bunları ortadan kaldırırsak zirai ilaç kullanmak zorunda kalırız. Bu da çevreyi kirletirken, sağlık problemlerini ve giderlerimizi çoğaltır. Zararlı böceklere karşı 'gönüllü hizmet' sunan kırmızı orman karıncaları, yılda ortalama 20 bin zararlı böceği toplayarak sağlıklı ağaçların yetişmesine katkıda bulunuyor."

Çamlıtepe, kırmızı orman karıncalarının zararlılarla biyolojik mücadele açısından son derece önemli bir tür olduğuna işaret etti.

Bu karıncaların etrafta hangi zararlı böcek varsa onu yediklerini anlatan Çamlıtepe, "Trakya'nın ana orman sistemi meşedir, meşe ormanlarının en büyük zararlısı da tırtıllardır. Bu tırtılın da avcısı karıncalardır. Bununla ilgili tespitlerimiz de var. Karınca yuvalarının olduğu bölgelerdeki ağaçlar yeşil, olmadığı yerlerdekiler yangın görmüş gibi. Biz bunları korursak ormanlar kurtulacak."