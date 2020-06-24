"Kırmızı otobüs" kooperatifçiliği anlatmak için Kayseri'de - Son Dakika

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında, alanında uzman kişiler tarafından markalaşma ve pazarlama eğitimleri verilmesi için yola çıkan "kırmızı otobüs", Kayserili iş insanlarıyla buluştu.

Kayseri Ticaret Odasından (KTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifini ziyaret eden otobüsün ikinci durağı KTO oldu.

Kurum yetkilileri ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, uzmanlarca markalaşma, pazarlama gibi eğitimlerin yanı sıra kooperatif kurulumuyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, projenin ülkedeki kooperatifçilik sektörünü daha ileri seviyelere taşıyacağını belirtti.

Projenin rekabeti ve yenilikçiliği sağlayarak toplumdaki kooperatifçilik imajını olumlu yönde güçlendireceğini aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"Kooperatifçiliği bilmeyenimiz yoktur. Hepimiz kooperatiflerle bir şekilde tanıştık. Bir yerinden tuttuk. Bir kısmımız ev almak için bunun içerisinde oldu, bir kısmımız tüketim kooperatiflerinin içinde oldu. Bizim kültürümüzde olan imece usulü ya da belki bir anlamda Ahilik kültürü olarak bizler bu tür yapılara yatkın bir toplumuz. Ancak çıkar odaklı bakıldığından bu tür yapılar pek olumlu imaj bırakmadı. Bu uygulamalardan çıkan olumsuz ve olumlu dersleri önümüze koyarak yeni bir başlangıç yapmakta fayda var. Kooperatifçiliğin bugün farklı bir yönüyle karşılıyoruz. Ülkemizde şehirler gezilerek binlerce insana ulaşılması, eğitimler verilmesi, iş birlikleri yapılması oldukça olumlu gelişmeler."

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy ise Kayseri'nin iş yapma kültürüne ve ekonomik potansiyeline güvendiklerini belirtti.

Kayserili iş insanlarıyla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını aktaran Aksoy, "Bu toplantı vesilesiyle Kayseri'ye özel iş fikirlerine yönelik bir çalışma grubu kurarak, bu fikirleri hayata geçirmek için en kısa sürede adım atacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası uzmanlarca e-ticaret ve ihracat konularında bilgilendirme sunumları yapıldı.

26 Hazirana kadar Kayseri'de kalacak otobüs, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerine de gidecek.