Kırmızı pancarda hasat zamanı - Son Dakika

Kırmızı pancarda hasat zamanı

Kırmızı pancarda hasat zamanı Konya'nın Ereğli ilçesinde hasadına başlanan kırmızı pancar, doğal gıda renklendiricisi olarak 25 ülkeye ihraç ediliyor.

Kırmızı pancarda hasat zamanı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde hasadına başlanan kırmızı pancar, doğal gıda renklendiricisi olarak 25 ülkeye ihraç ediliyor. Kırmızı pancarın bağışıklık sistemini güçlendirdiği de biliniyor.

Bağışıklık sisteminden sindirim sistemine, kalp ve damar hastalıklarıyla mücadeleden enerji verici etkisine kadar bir çok faydası ile dikkat çeken kırmızı pancar Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesinde yetiştiriliyor. Kırmızı pancar Türkiye genelinde yaygın olarak üretilmese de, doğal gıda renklendiricisi olarak meyve sularında, turşu olarak ve tozundan makarna ile ekmek gibi unlu mamullerinin renklendirilmesinde kullanılıyor.

Gıda Mühendisi Orhan Özmen, ürünün güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğunu ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde virüs ile mücadele de olumlu etkileri bilindiğini söyledi. Kalp damar hastalıklarının önlenmesinde ve kan basıncının ayarlanmasında çok faydalı olan kırmızı pancarın enerji verici etkisi de olduğunu dile getiren Özmen, "Enerji içecekleri, protein takviyeleri ve bebek mamalarında kullanılmaktadır. İçerdiği nitrat, vücut da nitrit okside dönüşerek kırmızı pancarın damar sertliğini önlemede ve tansiyonu düşürmede olumlu etkisi vardır. Genel olarak doğal gıda renklendiricisi, fresh sebze, turşuluk ve unlu mamullerinin renklendirmesinde kullanılmaktadır. Türkiye genelinde 30 bin ton üretilmekle birlikte biz ise fabrika olarak yıllık 11 bin ton ham madde olarak işlemekteyiz ve 25 ülkeye ihraç etmekteyiz.Ekimi nisan ve mayıs aylarında, hasadı ise ağustos ayında yapılan 90 ile 110 gün arasında yetişen bir üründür. Şeker pancarı gibi 45 santimetreye ekilip aynı ekipmanlar ile hasadı yapılmaktadır. Şeker pancarı üretimiyle benzerlik taşımaktadır" dedi.

Kırmızı pancarda hasat zamanı

Ereğli, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırmızı pancarda hasat zamanı - Son Dakika Ekonomi

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