"Kırmızı periler diyarı" turizm atağı için gün sayıyor - Son Dakika

"Kırmızı periler diyarı" turizm atağı için gün sayıyor

26.11.2020 11:05

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, yeni yatırımlarla turizm atağı için gün sayıyor.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, yeni yatırımlarla turizm atağı için gün sayıyor.

Halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak bilinen ve oluşumu 300 milyon yıl öncesine dayanan Erzurum'daki Narman Peribacaları, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesinin ortak hazırladığı projeyle turizme kazandırılıyor.

Narman ilçesinde bulunan ve 12 ayrı kanyonun olduğu, Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyan peribacalarında hazırlanan yürüyüş yolları da yeni tip koronavirüs (Kovi-19) sürecinde vatandaşlara güvenli turizm imkanı sunuyor.

Geçtiğimiz aylarda hazırlanan proje kapsamında yapımı tamamlanan ve içerisinde dinlenme alanlarının bulunduğu 2 katlı tesis sayesinde binlerce turist bölgede ağırlanacak.

Turistler bisiklet, atlı ve ATV'li safari de yapabilecek

Devlet desteğiyle kentin turizmine alternatif güzergah olarak kazandırılan peribacalarının bulunduğu 62 kilometrelik vadiyi ziyarete gelenler, bisiklet, atlı ve ATV'li safariler de yapabilecek.

Vali Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaşım imkanlarının kolay olduğu, yürüyüş yollarının yapıldığı doğa harikası eşsiz manzaraya sahip Narman Peribacaları'nı tüm dünyanın görmesi gerektiğini söyledi.

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) iş birliğinde gerçekleştirilen projelerle bölgenin kaderinin değiştiğini ifade eden Memiş, "Büyükşehir Belediyesi de Narman Peribacaları'nda çok özverili çalışmalar yürüttü. Muhteşem doğamız var. Burası rahatlıkla gezilecek ve harika manzarası olan bir yer. Kırmızı perileri görmeye davet ettiğimiz insanlar, buraya geldiklerinde gördükleri manzara karşısında ne kadar haklı olduğumuzu anlayacaklar." diye konuştu.

Memiş, Narman Peribacaları'nın olağanüstü bir yer olduğunu belirterek, Türkiye'de tanınmış Kapadokya gibi eşsiz bir görünüme sahip olduğunu dile getirdi.

Bölgeye seyir terası da yapılacak

Peribacalarının bulunduğu sit alanında atılacak her adımı kontrol ettiklerini aktaran Memiş, şöyle konuştu:

"Narman Peribacaları'nın olduğu alanı en üst noktadan izlemek için 3,5 kilometrelik bir yol yaptık. İlkbahar aylarında da asfaltını tamamlayacağız. Gelen misafirler bu yolu kullanarak arka tarafa gelecekler. Yani peribacalarının tamamını gören muhteşem bir panoramik alana 3,5 kilometrelik yolla ulaşacaklar. Peribacalarını en üst düzeyden gören yerde ise seyir terası yapılacak. Yerli ve yabancı turistler buradan isterlerse dinlenme bölgesine 45 dakikalık doğa yürüyüşü yaparak inebilecek. İsterse alt kısımdaki tesislere yani belediyemiz vasıtasıyla yapılan tesislere araçlarıyla da gelebilecek. Tesisler bitti, yakında hizmete açılacak."

Vali Memiş, yeni yatırımlarla Erzurum'da kış turizminin yanı sıra şehri ziyaret etmek isteyenlere alternatif güzergahlar sunmak istediklerini anlattı.

Narman Peribacaları'nın sahip olduğu 17 milyon metrekarelik alanın da alternatif güzergahlardan birisi olduğunu anımsatan Memiş, peribacalarında atlı ve ATV safarisi, bisiklet turu gibi etkinliklerin de yapılacağını sözlerine ekledi.

Kırmızı periler diyarı turizm atağı için gün sayıyor
Kırmızı periler diyarı turizm atağı için gün sayıyor
Kırmızı periler diyarı turizm atağı için gün sayıyor
Kırmızı periler diyarı turizm atağı için gün sayıyor

Türkiye, Erzurum, Narman, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kırmızı periler diyarı' turizm atağı için gün sayıyor - Son Dakika


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