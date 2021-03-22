Kırmızı şehrin 'mavi' huzurevi - Son Dakika

Kırmızı şehrin 'mavi' huzurevi

22.03.2021 14:24
Kırmızı şehrin 'mavi' huzurevi, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir yıllık korona virüs sürecinde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde pozitif vakaya rastlanılmadığını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir yıllık korona virüs sürecinde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde pozitif vakaya rastlanılmadığını açıkladı.

Başkan Mustafa Demir, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılarla bir araya geldi. Özellikle korona virüs sürecinde dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşen ziyarette Başkan Demir, çiçek ve hediye takdim etti.

"Vakaya rastlanılmadı"

Bir yıldır korona virüs süreci yaşandığını ve gözle görünmeyen varlıkların tüm dünyayı etkisi altına aldığını dile getiren Başkan Demir, "Bir yıllık süreçte, sizlerin sağlığı için çok büyük titizlik gösterdik. Hiçbir vakaya rastlanmandı. Sizin sağlığınız için tüm personelimiz önce test oldu sonra size vardiyalı bir şekilde hizmet verdi. Bu konuda arkadaşlarımızın da hassasiyeti ve dikkati sayesinde huzurevimizde bir yıl boyunca pozitif vakaya rastlanılmadı" ifadelerini kullandı.

"Bizim medeniyetimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bir insanı yaşatmak devleti yaşatmakla özdeş" diyerek sözlerine devam eden Başkan Demir şunları söyledi:

"Dolayısıyla hepimizin çocuğu, torunları var. Siz varsanız biz varız, biz varız ki evlatlarımız var. Biz bunun bilincindeyiz. Cumhurbaşkanımızla birlikte fert fert her bir insanımız için insana değer veren, insan hayatını önceleyen onu çok kıymetli kılan uygulamalarımıza titizlikle devam ediyoruz. İmkanlarımız geliştikçe de sizlere olan hizmetleri artırıyoruz. Artırmaya da devam edeceğiz. Hedefimiz bu. Sizlerin sağlığı, varlığı bizim için çok önemli. Sizlerin duası ile ayakta kalıyoruz." - SAMSUN

Kırmızı şehrin 'mavi' huzurevi
Kırmızı şehrin 'mavi' huzurevi
Kırmızı şehrin 'mavi' huzurevi

Rehabilitasyon Merkezi, Mustafa Demir, Huzurevi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kırmızı şehrin 'mavi' huzurevi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç iddia: Evladımı, kocası öldürdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Goldman Sachs ve EBRD'den Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi Merkez Bankası'ndan piyasaya 44 milyar lira Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı
İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı         
15:00
Futbol yorumcusu Serhan Türk'ten Erol Bulut'a eleştiri: Derbi sonrası istifa etmesini bekledim Futbol yorumcusu Serhan Türk'ten Erol Bulut'a eleştiri: Derbi sonrası istifa etmesini bekledim         
14:49
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı         
14:34
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu         
14:06
Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı         
13:59
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Öğretmenlerinin Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı         
12:35
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 15:20:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırmızı şehrin 'mavi' huzurevi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei