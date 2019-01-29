Kırmızı Şimşekler İçin Geri Sayım Sürüyor
1 saat önce
Transfer sezonunun kapanmasına son iki gün kala Eskişehirspor'da belirsizlik sürüyor.
Transfer sezonunun kapanmasına son iki gün kala Eskişehirspor
'da belirsizlik sürüyor.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'da tüm gözler transfer tahtasını açacak imzalara çevrildi. Transfer sezonunun kapanmasına son iki gün kalırken yarım asırlık kulübün henüz transfer yasağı kalkmadı. Geçmiş dönem borçları nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Kırmızı Şimşekler için lige tutunmak için son viraja girdi. Spor Toto 1. Lig'de 17'nci sırada bulunarak düşme hattında yer alan Siyah Kırmızılı ekip, öte yandan kulüpten ayrılan futbolcular nedeniyle de güç kaybetti. Yarım asırlık efsane kulübün transfer tahtasının açılmasına gerekli olan imzaların verilmesi için ise bütün camia sıkı bir şekilde çalışıyor. Sezon başında kulüp ile anlaşan ve lisansları çıkmadığı için oynayamamalarına rağmen takımdan ayrılmayan futbolcular da transfer dönemi sonuna kadar bekliyor. Takımın Teknik Direktörü Fuat Çapa
da açıklamalarında Eskişehirspor için pes etmeyeceğini belirterek takımın başında mücadele edeceğini ifade etmişti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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