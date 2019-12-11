Kırmızı uyarının yapıldığı Antalya güne sakin başladı - Son Dakika

Meteorolojinin aşırı yağış beklentisi nedeniyle ilk kez "kırmızı" uyarıda bulunduğu Antalya güne sakin başladı.

Dün aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya, güne hafif yağmurla başladı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar yürüyüş ve sporlarına devam etti. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, havanın yağış ve rüzgarsız olduğunu gören vatandaşlar sahil alışkanlıklarından vazgeçmedi. Bazı vatandaşlar dalgalı denizde yüzdü, ardından ısınma hareketleri yaptı. Boğaçayı'nın sahille birleştiği nokta ise amatör balıkçıların adresi oldu. Öte yandan kentte gün boyu sağanak yağmurun sürmesi bekleniyor.

"EVDEN ÇIKMAYACAĞIM"

Önce denizde yüzüp sonra spor yapan Fahrettin Kaymakçı, Antalya için meteorolojik uyarıyı duyduğunu ama sabah kalktığında hava iyi olunca dışarı çıkmaya karar verdiğini söyledi.

26 yıldır Konyaaltı'nda denize girdiğini anlatan Kaymakçı, "Alıştık, denize girdim çıktım yine. Dalga beni zorladı, tehlikeye girmeye gerek yok. Şu saatten sonra eve gireceğim ve dışarı çıkmayacağım. Antalya'ya belli olmaz. Antalya 4 mevsimi yaşar. Bir bakmışız fırtına bir bakmışız güneş doğar" dedi.

"YAĞIŞ GELEBİLİR"

Yürüyüş yapan Nurettin Aslım, dünkü hava raporunun biraz abartıldığını dile getirerek, "Bir iklim değişikliği var. Geçen sene buralar darma duman olmuştu. Bu kez ciddi bir uyarı yapıldı önlemler alınsın diye. Bu saatlerden sonra bir yağış olabilir ama biz sporumuzu yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"UYARI YAPILMIŞTI"

Dün, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için aşırı yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda, "Antalya'da bugün başlayan sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

(İsa Akar - Burak Yalman/İHA)