Son Dakika Haberleri: Kırmızı Üzümün Bilinmeyen 10 Mucizevi Etkisi

Kırmızı Üzümün Bilinmeyen 10 Mucizevi Etkisi

1 saat önce

Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, kırmızı üzümün sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini vurgulayarak bilinmeyen yararlarını anlatıyor.

Kırmızı Üzümün Bilinmeyen 10 Mucizevi Etkisi, System.String[]

Doğanın en özel armağanlarından biri olan kırmızı üzüm doğal bir antibiyotik ve gerçek bir sağlık deposudur. Lezzetli olmasının yanı sıra, sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri ise sayılamayacak kadar çoktur. Ancak bazı faydaları vardır ki, kanser hücreleri üzerinde bile etkilidir.

VİTAMİN VE MİNERALLERİN EN LEZZETLİ DURAĞI; KIRMIZI ÜZÜM

Kırmızı üzüm; Vitamin A, C, B6, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, folat, magnezyum ve selenyum içermesiyle oldukça sağlıklı bir besindir. Çok güçlü bir antioksidan olan kırmızı üzüm, serbest radikallere karşı güçlü bir koruma kalkanı oluşturur. Bu sayede, kalp, diyabet ve kanser gibi hastalıklara karşı vücudu savunur. Kırmızı üzümün diğer faydaları ise aşağıdaki gibidir;

İçeriğinde güçlü bir antioksidan olan Resveratrol barındıran kırmızı üzüm, kolesterol seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

Kırmızı üzüm bol miktarda lutein, zeaksantin göz sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. İçeriğindeki karotenoid sayesinde göz hücrelerini korur, katarakt ve yaşa bağlı maküler dejenerasyon gibi kronik göz hastalıklarının riskini azaltır.

Yüksek miktarda içerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürür.

Kabızlık için çok ideal bir meyvedir. Özellikle kahvaltıda tüketildiğinde doğal müshil görevi görür. Düzenli olarak tüketildiğinde kronikleşmiş kabızlığa çare olur.

Meme kanseri ve kolorektal kanser gibi çeşitli sağlık problemleri söz konusu olduğunda kırmızı üzüm oldukça faydalıdır. Antosiyaninler ve protonosiyanidinler, kanserli hücrelerin büyümesini yavaşlatır.

Kırmızı üzüm iyi bir enerji kaynağıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca anti-inflamatuar gücü sayesinde kemoterapinin etkilerini azaltır.

Hafızayı güçlendirerek, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Enfeksiyon ve iltihaplar için oldukça etkilidir. Kurutucu özelliği vardır.

Diyabetli hastalar için faydalı bir besindir. İnsülin duyarlılığını ortaya koyan birçok araştırma mevcuttur.

Kırmızı üzümdeki polifenoller, kalp hastalığı riskini azaltır, sağlıklı kan akışını ve işlevini sürdürmek için kan damarlarının gevşemesi sağlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:07 Kaynak: Bültenler

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