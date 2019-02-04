Son Dakika Haberleri: Kırmızıda Geçen Kamyonun Çarpmasıyla Yaralanan Tunç, Kurtarılamadı

Kırmızıda Geçen Kamyonun Çarpmasıyla Yaralanan Tunç, Kurtarılamadı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen kamyonun neden olduğu kazada ağır yaralanan Tunç Saydam (10), 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırmızıda Geçen Kamyonun Çarpmasıyla Yaralanan Tunç, Kurtarılamadı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen kamyonun neden olduğu kazada ağır yaralanan Tunç Saydam (10), 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gülüç beldesi kavşağında 27 Ocak Pazar günü meydana gelen kazada, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Mehmet Ali Ö. (61) yönetimindeki 67 TL 761 plakalı kamyon, akaryakıt istasyonundan çıkan  Cemal Saydam (55) yönetimindeki 67 TN 815 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ayşe Saydam (53) ve torunu Tunç Saydam (10) yaralandı. Ağır yaralanan Tunç, önceki gün tedavi gördüğü özel hastaneden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Tunç Saydam, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mehmet Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Tunç Saydam'ın ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesine getirildi. Tunç için evinin önünde helallik alındı, dua edildi. Cenazede, Tunç'un annesi Sevgi ve babası Sedat Saydam, güçlükle ayakta durdu. Tunç, Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde kılınan cenaze namazı sonrası toğrağa verildi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:20 Kaynak: DHA

Gülüç, Zonguldak, Güncel
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