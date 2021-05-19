KIRMIZIDAN TURUNCUYA GERİLEYEN ANTALYA'DA, VALİ YAZICI: DAHA İYİ OLACAĞIZ - Son Dakika

KIRMIZIDAN TURUNCUYA GERİLEYEN ANTALYA'DA, VALİ YAZICI: DAHA İYİ OLACAĞIZ

19.05.2021 14:10

Antalya'da koronavirüs vaka sayısında kırmızı bölgeden uzaklaşıp, 100 bin kişide 61,65 vaka oranıyla kırmızıdan turuncuya gerilemesi Antalya Valisini sevindirdi.

Antalya'da koronavirüs vaka sayısında kırmızı bölgeden uzaklaşıp, 100 bin kişide 61,65 vaka oranıyla kırmızıdan turuncuya gerilemesi Antalya Valisini sevindirdi.

Vali Yazıcı, "Antalya olarak iyi gidiyoruz. İnşallah daha iyi olacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın son haritasına göre Antalya, 100 bin kişide görülen vaka sayısında kırmızı bölgeden uzaklaştı. Kentte 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 61,65'e düşerken risk kategorisi kırmızıdan turuncuya geriledi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ortaya çıkan tabloyu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde değerlendirdi. Antalya olarak iyi gittiklerini, daha da iyi olacaklarına olan inancını yenileyen Vali Yazıcı, "Biraz daha aşağıya inmemiz lazım. Ben özellikle polis ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Sıkı bir uygulama yaptık. Herkes bize yardımcı, destek oldu. Ama denetimlerin sıklığı, uygulamada daha başarılı olmamızı sağladı. 17 günlük kapanmada güzel sonuçlar aldık. İnşallah bundan sonra da daha dikkatli olarak, başka maske, mesafe ve temizlik olmak üzere kurallara uyarız. Vatandaşlarımızın, misafirlerimizin dikkatli olmasını istiyorum" diye konuştu.

Antalya'nın Türkiye için çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Ersin Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burası, Türk turizminin başkenti. Başka ağır sorumluluklarımız var. Bu ödevi, bu görevi yerine getirebilmemiz için Türk ekonomisine katkı sağlayabilmemiz için kıymetli hemşehrilerimizden daha dikkatli olmalarını istiyorum. Dün açıklanan rakamları daha da aşağıya indirmemiz gerekiyor. Siz de farkındasınız. 17 günlük süreç için kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bir müddet daha, daha sıkı bir şekilde bunu uygulayıp inşallah çok yakın bir tarihte, hatta bugünden itibaren çok sayıda turistin, misafirin gelmesini istiyoruz. Bunun için otellerimizin Turizm Güvenlik Sertifikaları var. Hazır. Kalite ve güvenlik noktasında bir sıkıntımız yok. Bu rakamların düşmesi ile birlikte inanıyorum ki hızlı bir turizm hareketi başlayacak. Ben katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."

KIRMIZIDAN TURUNCUYA GERİLEYEN ANTALYA'DA, VALİ YAZICI: DAHA İYİ OLACAĞIZ
KIRMIZIDAN TURUNCUYA GERİLEYEN ANTALYA'DA, VALİ YAZICI: DAHA İYİ OLACAĞIZ
KIRMIZIDAN TURUNCUYA GERİLEYEN ANTALYA'DA, VALİ YAZICI: DAHA İYİ OLACAĞIZ
KIRMIZIDAN TURUNCUYA GERİLEYEN ANTALYA'DA, VALİ YAZICI: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Sağlık Bakanlığı, Ersin Yazıcı, PCR Testi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIRMIZIDAN TURUNCUYA GERİLEYEN ANTALYA'DA, VALİ YAZICI: DAHA İYİ OLACAĞIZ - Son Dakika


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