Kırmızıgül, 1939 Erzincan depremini beyazperdeye aktarıyor - Son Dakika

Kırmızıgül, 1939 Erzincan depremini beyazperdeye aktarıyor

11.11.2020 10:23
Kırmızıgül, 1939 Erzincan depremini beyazperdeye aktarıyor, System.String[]

Ünlü sanatçı, yönetmen ve yapımcı Mahsun Kırmızıgül, 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 1939 Erzincan depremini beyazperdeye aktaracak.

Ünlü sanatçı, yönetmen ve yapımcı Mahsun Kırmızıgül, 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 1939 Erzincan depremini beyazperdeye aktaracak.

Mahsun Kırmızıgül yeni film projesini sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızıgül, yeni projesini şu sözlerle açıkladı: "Dört yıldır üzerinde çalıştığımız ülkemizin en yıkıcı depremlerinden biri olan 1939 Erzincan projesinin bitirmek üzereyiz. Yaşanan büyük yıkımda, cezaevinde yatmakta olan mahkümların, savcı İzzet Akçal ve şehir halkının yaşanan gerçek dramını sizlerle buluşturacağız."

"1939 Erzincan Depremi"

26-27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da oluşan çok şiddetli yer sarsıntısıdır. Yüzey dalgası büyüklüğü 7,9 richter ölçeğine göre büyüklüğü 7,2 olan deprem sonucunda toplam 32 bin 962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100 bin kişi de yaralanmıştır. Oluşan deprem neticesinde 116 bin 720 bina yıkılmıştır. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. Can kayıplarının fazla olmasını bir nedeni de zorlu kış şartlarından dolayı yardımların güç koşullar altında ulaşmasıdır. 52 saniye sürmüştür. Deprem nedeniyle Karadeniz kıyısındaki Fatsa'da tsunami yaşanmıştır. - ERZİNCAN

Kırmızıgül, 1939 Erzincan depremini beyazperdeye aktarıyor

Mahsun Kırmızıgül, Erzincan, Sanatçı, Deprem, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Kırmızıgül, 1939 Erzincan depremini beyazperdeye aktarıyor - Son Dakika Magazin


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