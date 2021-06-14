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Kırmızılar içinde poz veren Merve Boluğur, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin - Son Dakika

Kırmızılar içinde poz veren Merve Boluğur, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin

14.06.2021 15:48

Uzun zamandır sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu Merve Boluğur, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı kombinli ve mini şapkalı bir pozunu paylaşan oyuncunun "Kraliçe" notunu yazması dikkat çekti.

Son dönemde oyunculuğun yanı sıra şarkı söyleyerek ve YouTube kanalı açarak gündemde olan 33 yaşındaki Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra ne özel hayatında ne de oyunculuk kariyerinde aradığı mutluluğu bulamadı. Açıklamalarıyla sık sık gündem olan oyuncu, son olarak pozlarıyla adından söz ettirdi.

"KRALİÇEYE MAŞALLAH DEYİN"

Instagram'da 3,7 milyon takipçisi olan Boluğur, kırmızılar içindeki fotoğraflarını paylaştı. Boluğur, paylaşımına "Kraliçe. Maşallah deyin" notunu düştü. Yüzünün yakın çekim hallerini paylaşan Merve Boluğur'a takipçilerinden eleştiri geldi. Takipçileri tarafından "Kirpik bozmuş", "Seni çok seviyorum ama kirpikler rahatsız etti", "Makyaj hiç profesyonel olmamış" gibi eleştiriler yapıldı.

Kırmızılar içinde poz veren Merve Boluğur, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin

"İLİŞKİDE EGZOZU BOZUK KAMYON GİBİYİM"

Öte yandan 33 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap yapmıştı. Boluğur, "İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?" sorusuna "Özel ilişkide iyi değilim. Egzozu bozuk kamyon gibiyim. Günümüz ilişkilerinde kadınlar erkekleşti. Erkeklerin birçoğu da kadın gibi" ifadelerini kullanarak magazin gündemine oturmuştu.

Kırmızılar içinde poz veren Merve Boluğur, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin
Kırmızılar içinde poz veren Merve Boluğur, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin

Murat Dalkılıç, Merve Boluğur, Sosyal Medya, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kırmızılar içinde poz veren Merve Boluğur, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin - Son Dakika Magazin


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