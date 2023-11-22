Kırmızılara bürünen Galler Prensesi Kate Middleton, bacak dekoltesiyle Kraliyet kurallarını altüst etti

Elbise ve takım kombinleriyle sık sık adından söz ettiren Galler Prensesi Kate Middleton, önceki gün devlet ziyareti için eşi Galler Prensi William ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee resmi bir ziyaret için Londra'ya gitti. Ziyaret için kırmızılara bürünen Middleton, güzelliği ve şıklığıyla fırtına estirdi.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Middleton, davet için baştan aşağı kırmızı tercih etti. Mini elbise, kaban, şapka, topuklu ayakkabı ve mini çantasıyla dikkatleri üzerine çeken Kate Middleton, araçtan inerken şıklığı ve zarafetiyle ilgi odağı oldu. Kıyafet tercihleriyle her daim konuşulan 41 yaşındaki 2 çocuk annesi kusursuz fiziğiyle de genç kızlarla taş çıkarttı. Öte yandan Middleton, kıyafet tercihiyle Kraliyet'in etek boyu diz hizasının üstünde olmamalı kuralını da hiçe saydı.

KRALİÇE CAMILLA'YA SELAM VERMEDİ Mİ?

Kate Middleton, Kral Charles'a reverans yaparken (dizini kırarak birini selamlamak)Kraliçe Camilla'yı eğilerek selamlamayı reddettiği iddia edildi. Bu durum, kraliyet protokollerine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi. İddialara göre, Kate, geleneksel protokollere uymayarak kendi çizgisini koruyor. Kraliçe Camilla ise bu durumu dikkate alarak sessiz kalmayı tercih ediyor.