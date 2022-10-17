Kırmızıya bürünen ağaçların renk cümbüşü - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızıya bürünen ağaçların renk cümbüşü

17.10.2022 16:36

Kırmızıya bürünen ağaçların renk cümbüşüHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sonbaharla beraber kırmızı rengine bürünen ağaçlar güzelliğiyle mest ediyor.

Kırmızıya bürünen ağaçların renk cümbüşü

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sonbaharla beraber kırmızı rengine bürünen ağaçlar güzelliğiyle mest ediyor.

Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünde sonbaharla kırmızı rengine bürünen ağaçların ortaya çıkardığı renk cümbüşü görsel şölen sunuyor. Bir tarafı kırmızı bir tarafı ise yeşile bürünen ağaçların otlanan koyunlarla oluşturduğu güzellik kartpostallıkları andırıyor.

O anı ölümsüzleştirmek isteyenler, renk cümbüşüne dönen bölgeyi ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektiriyor. Köy Muhtarı Bedirhan Oğuz, her sene sonbahar mevsiminde köylerinin renk cümbüşüne dönüştüğünü belirterek, "Köyün ortasında bulunan ağaçların bu aylarda kırmızı rengine bürünmesiyle görenleri adeta mest ediyor. Şu an dışarıdan insanlar bu güzelliği yakında görmek için köyümüze geliyor. Şu an gelenler doyasıya fotoğraf çekiyor ve o anı ölümsüzleştiriyor. Şu an 4 mevsimin rengini bir arada yaşıyoruz" dedi.

Ortaya çıkan güzelliği görmek için Yüksekova merkezden geldiğini belirten Mustafa Çalışkan da, "Yüksekova'da yaz mevsimi kadar sonbahar da çok güzel. Biz de bu ağaçların kırmızı rengini yakından görmek için Yüksekova'dan geldik. İnsanı mest edecek durumda" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Yüksekova'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı Son dakika haber! Yüksekova'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı Vali Akbıyık, tekstil atölyesini hizmete açtı Vali Akbıyık, tekstil atölyesini hizmete açtı
Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızıya bürünen ağaçların renk cümbüşü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:56 Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:20 Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:26 Yeliz milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 17:22:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kırmızıya bürünen ağaçların renk cümbüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement